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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

02.11.2021 14:48
Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ek hizmet binasını yenileyerek törenle hizmete açtı.

Marmaraereğlisi Belediyesi, Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki ek hizmet binasını yenileyerek törenle hizmete açtı.

Ek hizmet binasının önünde düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Hikmet Ata, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmeleri için bakım ve onarım işlerini gerçekleştirdikleri binanın açılış törenini gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

2019 yılında yönetime geldikleri günden bu güne kadar verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini ifade eden Ata, şöyle konuştu:

"Marmaraereğli'mizin her köşesine, eşit ve adil hizmet götürmeye gayret ediyoruz. İlçemiz için önemli bir yeri olan Yeniçiftlik ek hizmet binasının durumu kullanıma elverişli bir halde değildi. Ocak 2021'de inşaat sürecine başladığımız binamızı, kısa bir süre içerisinde yaklaşık 4 milyon lira maliyet ile baştan sona yenileyerek, hizmet vermeye hazır hale getirdik. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli kurslarımız da vatandaşlarımız için yine bu binada açılacaktır."

Törene AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Gökmen, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye birim müdürleri mahalle muhtarları da katıldı.

Engelli araçları ücretsiz bakıma alınıyor

Ergene ilçesinde belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen akülü tekerlekli engelli araçlarının periyodik bakımları da ücretsiz yapılıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, engellilerin sorunlarını ortadan kaldırmak ve engelli vatandaşlara duyarlılığı arttırmak adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Engelli vatandaşlara vermiş oldukları akülü araçların bakım ve onarımını da yaparak ihtiyaç sahiplerine yeniden teslim ettiklerini ifade eden Yüksel, ilçedeki engelli vatandaşlara akülü engelli aracı tedarik etme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Yüksel, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Akülü araç tesliminin yanı sıra yine ihtiyaç sahibi engelli ailelerimize hasta yatağı ve sevgi aracımız ile taşımacılık hizmetimiz de devam ediyor." dedi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Hisarcık, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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