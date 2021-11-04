Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesince düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'nda başlayan turnuvada, belediye bünyesinde görevli personelin oluşturduğu 10 takım mücadele edecek.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, grup maçlarıyla devam edecek turnuvanın, final müsabakası ile sona ereceğini belirtti.

Sarıkurt'un da mücadele ettiği turnuvanın başlama vuruşunu Belediye Başkan yardımcıları Güner Çetin ve Kemaleddin Avcı yaptı.

İlk gün müsabakalarında 8 takım karşılaştı.

Ergene Velimeşespor Afyon deplasmanında

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig kırmızı grupta bulunan Ergene Velimeşespor, bu hafta sonu Afyon deplasmanına gidiyor.

Ligde üst üste 3 maçını da kazanan mavi beyazlılar, bu maç ile galibiyet serisini bozmak istemiyor.

Ergene Velimeşespor'un ligde üst üste aldığı galibiyetlerle yükselişe geçtiğini belirten Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, "Önce İnegöl, sonra Niğde ardından da Adıyaman galibiyetleri ile tırmanışa geçtik. Afyon deplasmanında da galip gelmek istiyoruz." dedi.

Afyonspor ile Ergene Velimeşespor arasında 6 Kasım'da oynanacak müsabaka, saat 13.00'da başlayacak.