Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesi aşevi yetkilileri adak ve kurban bağışları hakkında vatandaşları uyardı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aşevine adak ve kurban bağışında bulunmak isteyen iyiliksever vatandaşların, bağışları aşa dönüşerek ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ulaştığı belirtildi.

Aşevine yapılacak adak ve kurban bağışlarında küpeli hayvan olması ve bu hayvanların Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezbahasında kesilmiş olması gerektiğinin altı çizilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Çorlu Belediyesi Aşevi tarafından mezbaha kesim raporu ve mezbahanın soğutma sistemli aracı ile adak ve kurban bağışı teslim alınıyor. Kesilen hayvanın adak ve kurban bağışı olarak aşevine ulaşması ile bağış makbuzu hazırlanıyor ve hayırsever vatandaşa ulaştırılıyor. Arzu eden vatandaşlar Çorlu Belediye Başkanlığı Aşevi Bağış Hesabı'nın TR18 0001 5001 5800 7303 5629 17 no'lu IBAN numarasına nakdi bağışta da bulunabilir."

Çorlu Belediyesi, Avrupa Diploması Ödülü aldı

"Avrupa Diploması Ödülü" Çorlu Belediyesi'nce teslim alındı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, Strasburg'da yapılması planlanan ancak yaklaşık iki yıldır devam eden salgın nedeniyle ertelenen ödül töreninin çevrim içi olarak gerçekleştirildiğini söyledi.

Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Kestutis Masiulis'un açılışını yaptığı törende Çorlu Belediyesi'nin yanı sıra Türkiye'den Çiğli ve Selçuk Belediyesi'nin de layık görüldüğü ödülü ayrıca dünya ülkeleri İtalya'nın Cavaglia, Contigliano, Reggio Emilia kentleri, İspanya'nın Bilbao ve Tarragona kentleri, Fransa'nın Bayeux kenti, Almanya'nın Velbert kenti, Ukrayna'nın Poltava kenti ve Avusturya'nın Neumarkt in der Steiermark kentinin de aldığını kaydeden Sarıkurt, ödülün 1955'ten günümüze belediyelerin uluslararası projeleri, katılımcı demokrasi anlayışı, kardeş şehirlerle geliştirdiği iyi ilişkiler, kentsel, çevresel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda örnek gösterilecek uygulamaları doğrultusunda değerlendirilerek verildiğini ifade etti.

Sarıkurt, Çorlu Belediyesi olarak Avrupa standartlarındaki projeleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yılın Partner Şehri ve Avrupa Spor Kenti unvanlarını kazanan bir belediye olarak gurur duyduğumuz kentimiz için çalışmaya ve yarınlara yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Daha öncede ifade ettiğim gibi Avrupa Diploması ödülü, büyük Avrupa Ödülü'nü kazanmaya giden yoldaki ilk basamağımızdı. Bundan sonraki amacımız Avrupa Şeref Bayrağı ve Avrupa Şeref Plaketini kazanmak. Ama asıl hedefimiz en yüksek seviye olan Avrupa Ödülü'nü kazanabilmek. Hedeflerimiz doğrultusunda Çorlu'muz ve kentimizde yaşayan değerli vatandaşlarımız için çalışıyoruz."