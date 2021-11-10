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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

10.11.2021 10:29
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi ilçe genelinde bazı yollara taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Ergene Belediyesi ilçe genelinde bazı yollara taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada ilçe genelinde taş döşeme çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bakırca Mahallesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmalarını tamamlandığını işlerin Pınarbaşı Mahallesi'nde devam edeceğini ifade eden Yüksel, şunları kaydetti:

"Ergene'de yol konusunu sorun olmaktan çıkarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 5 yılda 200 kilometre yol yapan tek belediyeyiz. Yol konusunu tamamen çözüme kavuşturmamıza çok az bir zaman ve çok az bir yol kaldı. Bunları da tamamlayınca Ergene'de kimse yol sorunundan bahsetmeyecek. Ergene Belediyesi olarak biz de vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmiş olacağız."

Yapılandırma ve taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar ödenebilecek

Çorlu Belediyesince vergi ile yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceği bildirildi.

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı yazılı açıklamada emlak, ilan, reklam ve çevre temizlik vergileri ile yapılandırılan borçlar için taksit ödemelerinin 30 Kasım Salı günü mesai saati bitimine kadar devam edeceğini belirtti.

Kum, söz konusu yapılandırmadan faydalanma haklarını kaybetmemeleri için borç yapılandırma taksitlerini yatırmalarının gerektiğini anımsatarak, "Vatandaşlarımız 444 99 59 numaralı iletişim hattımızı arayarak çağrı merkezimizden ilgili borçlarını öğrenebilirler. Veznelerde yaşanabilecek olası yoğunluk göz önüne alındığında, ödemelerin son güne bırakılmamasını da rica ediyoruz." diye kaydetti.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Rasim Yüksel, Çorlu, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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