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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

12.11.2021 16:46
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, Atatürk ve şehitler için mevlit okuttu.

Ergene Belediyesi, Atatürk ve şehitler için mevlit okuttu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihal edişinin 83. yıldönümü dolayısıyla Ergene Belediyesi tarafından Atatürk ve şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Ulaş Mahallesi'ndeki Çamlık Camisi'nde öğle namazından önce Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitler için mevlidi şerif okundu.

Mevlide katılarak başta Atatürk olmak üzere tüm şehitler için dualar eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve destanlar yazan kahraman şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum." dedi.

Marmaraereğlisi'nde ağaç dikme töreni

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası dolayısıyla Marmaraereğlisi Belediyesi, Türkmenli mesire alanında fidan dikim etkinliği düzenledi.

"Benim Çevrem, Benim Ağacım" projesinin de ikinci ayağının da gerçekleştirildiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, "Benim Çevrem, Benim Ağacım projesinden bahsetmek istiyorum. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu proje kapsamında, ilçemiz okullarında eğitim gören öğrencilere, günümüzün önemli sorunlarından biri olan, iklim değişikliği ve çevre kirliliği konularında, öğrencilerimize eğitimler verildi." dedi.

Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ise Milli Ağaçlandırma Günü'nde böylesine anlamlı bir etkinliği gerçekleştirdiği için Marmaraereğlisi Belediyesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 500 fidan toprakla buluşturuldu.

- Çorlu'da yaya üst geçidi açıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu ilçesinde yapımı tamamlanan Bülent Ecevit Bulvarı Yaya Üst Geçidi, törenle açıldı.

Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Bülent Ecevit Bulvarı Yaya Üstgeçidi'nin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Çorlu ilçesinde hayata geçirilen önemli projelerden biri olduğunu söyledi.

Törene, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, önceki dönem Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, CHP Çorlu İlçe Başkanı Özgür Ertaş da katıldı.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Mustafa Kemal Atatürk, Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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