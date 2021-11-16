Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu ilçesindeki Atatürk Evi'ni 29 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında 3 bin 578 kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Çorlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarete açıldığı 10 Kasım 2020'den bu yana halkın yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Evi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 1 Kasım Çorlu'nun Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü ile 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nın yer aldığı 29 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında ziyaretçi akınına uğradı.

Koronavirüs tedbirlerine uygun gerçekleştirilen ve pazartesi günleri kapalı olan Çorlu Atatürk Evi'ni 13 günde 893'ü 0-6 yaş grubu olmak üzere 3 bin 578 kişi ziyaret etti.

Judoculardan Belediye Başkanı İnan'a ziyaret

Kırklareli'nde düzenlenen "Kurtuluş Judo Turnuvası"nda dereceye giren sporcular, Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan'ı ziyaret etti.

Hayrabolu Belediyesi judo antrenörü Emre Saldık, İnan'a, judo çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Judoculara çalışmalarında başarılar dileyen İnan, "Kırklareli'nde düzenlenen turnuvada ilçemize madalyalar ile dönen tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.

İnan, sporculara çeşitli hediyeler verdi.