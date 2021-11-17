Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi cadde, sokak ve parklardaki deforme olmuş çöp kovalarını ve çöp konteynerlerini yeniliyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Temizlik İşleri ve Fen İşleri müdürlüklerince yürütülen çalışma ile kentin ihtiyaç duyulan noktalarına yeni çöp kovalarının konulduğunu söyledi.

Daha temiz bir Ergene için çalışmaları devam ettiklerini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Kullanılamayacak duruma gelen çöp kovalarımız ile çöp konteynerlerimiz yenileri ile değiştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz Yeşiltepe Mahallemizde bulunan Masal Park'taki çöp kovalarını değiştirirken, Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz de ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerini değiştiriyor."

Arama Kurtarma Ekibi başvuruları sürüyor

Çorlu Belediyesi arama ve kurtarma ekibine gönüllü katılım için başlatılan kayıt başvuruları devam ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Çolpan, yaptığı açıklamada, geçen günlerde Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası AB-Modex Saha Tatbikatı'na katıldığını belirtti.

Türkiye, Bulgaristan, İtalya, Avusturya, İspanya, Yunanistan ve Fransa'dan tatbikata katılan ekipler tarafından ortaya konulan çalışmaların, afet ve acil durumlarda arama ve kurtarmanın önemini görsel olarak hafızalara kazıdığını ifade eden Çolpan, Çorlu Belediyesi olarak arama ve kurtarma ekiplerinin öneminin farkında olduklarını söyledi.

Bu yönde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Çolpan, "Vatandaşlarımızdan gelen talepler üzerine Çorlu Belediyesi arama kurtarma ekibine ilave katılımlar için 8 Kasım 2021 tarihinde belediyemiz resmi web sitesinde başvuru sistemi oluşturduk. Olası afet ve acil durumlarda görev alacak gönüllü kahramanlar arıyoruz. Başvurular halen devam ediyor ve yoğun bir ilgi ile karşılaştık." dedi.