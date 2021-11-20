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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

20.11.2021 13:24
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, il genelinde başlatılan yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından, il genelinde başlatılan yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Türkmenli-Çeşmeli, Türkmenli-Yeniçiflik, Türkmenli-Şahpaz ve Şahpaz-Yakuplu mahalle yollarındaki beton yol çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da bağlantı yollarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Albayrak, il genelinde kentin ulaşım kalitesini arttıracak önemli çalışmalara imza atmaya devam ettikleri belirtti.

-Süleymanpaşa'da spor sahalarının yapımı devam ediyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yapımı devam eden spor sahaları ve çocuk parklarında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi'nde inşa edilen ve yapımları son aşamaya gelen halı saha ile çocuk parkındaki çalışmaları takip eden Yüksel, açılış öncesi yapılacak çalışmaları yerinde planladı.

Yüksel, bu yıl çok sayıda spor tesisini hayata geçirdiklerini, yeni tesisler için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Gençlere önem verdiklerini belirten Yüksel, "Spora ve gençlerimize yaptığımız yatırımlar ve hizmetler neticesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığımız ödül, bizleri bu yatırım ve hizmetler konusunda ziyadesiyle teşvik etti ve bize şevk verdi. Atatürk Mahallemizde yapımı son aşamaya gelen spor sahalarımız ve çocuk oyun parkımızda incelemelerde bulunduk. Şehrimizde inşa ettiğimiz diğer spor sahalarımızın açılışını çok yakında gerçekleştirerek, Süleymanpaşa'mızın yükselen gençliğine armağan edeceğiz." dedi.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Alkan, Tekirdağ Namık Kemal (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Alkan ve Şahin ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, üniversitenin çalışmaları ile ilgili Alkan'a bilgi verirken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Büyükşehir Belediyesi, Kadir Albayrak, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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