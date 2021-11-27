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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

27.11.2021 16:45
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nde bulunan minik öğrencilere, ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Ergene Belediyesi Beren Bebek Çocuk Oyun Evi'nde bulunan minik öğrencilere, ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, küçüklere ağız ve diş sağlığının öneminin anlatıldığı eğitimde, ağız ve diş temizliği, diş çürümesinin engellenme yolları, hangi yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiği, diş fırçalamanın doğru yöntemleri gibi bir çok konuda da bilgiler verildiğini söyledi.

Eğitimde çocuklara animasyonlu çizgi filim izletildiğini belirten Yüksel, öğrencilere eğitim sonunda ağız ve diş bakım seti hediye edildiğini kaydetti.

Yüksel, bu tür programların çok verimli geçtiğini ifade ederek, "Ergene ilçemizde eğitime kazandırdığımız bu kalıcı eserimizde öğrencilerimize en iyi eğitimi verme gayreti içindeyiz." dedi.

Turnuvanın galibi Zabıta Gücü oldu

Çorlu Belediyesi birimler arası futbol turnuvasında finalde rakibini farklı mağlup eden Zabıta Gücü, şampiyon oldu.

Belediye Başkan yardımcıları Güner Çetin ve Kemaleddin Avcı'nın başlama vuruşları ile başlayan ve Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'nda belediye bünyesinde görevli personelin katılımıyla oluşturulan takımların mücadele ettiği turnuva, heyecanlı ve bol gollü maçlara sahne oldu.

İlk gün 8 takımın mücadele ettiği turnuvada Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da takımdaki yerini alırken takımlar çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarında karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında İşletme Takımı ile karşılaşan Zabıta Gücü, rakibini 5-0 mağlup ederek turnuvanın galibi ve kupanın sahibi oldu.

Turnuvada dereceye giren takımlara Sarıkurt, Belediye Başkan yardımcıları Adnan Kum ve Özcan Veysel Tunçcan kupa ve madalya verdi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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