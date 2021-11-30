Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi ilçedeki mazgal, yağmur suyu giderleri ve menfezleri temizledi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğünün Tekirdağ'ı da kapsayan bazı illerle ilgili turuncu ve sarı kodlu uyarı vererek sağanak, şiddetli fırtına ve lodos tehlikesi ikazı yapmasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Uyarıları dikkate alarak önleyici tedbirler almaya başladıklarını belirten Yüksel, sağanağın ardından tıkanan kanalizasyon hatlarının Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendiğini ifade etti.

Yüksel, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de ilçe genelindeki tüm mahallelerde yağmur suyu mazgallarını tek tek temizlediğini dile getirerek, "Beklenen yağışlar öncesinde yağmur suyu mazgallarının dışında ve kanal içlerinde birikerek su geçişini engelleyen çöp ve diğer artıkları tek tek temizliyoruz. Yağışlar sırasında en büyük sorunu yerlere atılan çöpler oluşturuyor. Vatandaşlarımızdan yerlere çöp atmamalarını özellikle rica ediyorum."

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Satranç Turnuvası

Marmaraereğlisi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde, Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen turnuva 18 yaş ve altı ile 10 yaş ve altı olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi.

İki gün süren turnuvaya yaklaşık 60 sporcu katıldı. Turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri Belediye Başkanı Hikmet Ata tarafından verildi.

Ata, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Spor dalları fiziksel anlamda önemli bir gelişime katkı verir ama satranç bunların arasında önemli bir yere sahiptir. Analitik düşünmeyi, zekayı geliştirmeyi tetikler. Bu nedenle ülkemizde ve özellikle ilçemizde genç yaşta satrancı seven çocuklar görünce mutlu oluyorum." dedi.

-Belediye Başkanı İnan'dan Şoförler Odası'na ziyaret

Hayrabolu Belediye Başkan Osman İnan, Hayrabolu Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.

İnan ziyarette, Oda Başkanı Muzaffer Gülay ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Şoförlerin 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nü kutlayan İnan, "Gecesi gündüzü yollarda geçen tüm şoförlerimizin gününü kutlar, kazasız belasız sağlıklı günler dilerim." dedi.

Yağmur sonrası gökkuşağı çıktı

Hayrabolu ilçesinde yağmur sonrası çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

İlçe merkezinde yağmurun ardından gökkuşağı belirdi.

Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydetti.