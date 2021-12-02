Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt başkanlığında, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Zabıta personeline ödenecek maktu fazla çalışma ücretinin 667 lira olmasının oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, geçici işçi çalıştırılması için vize alınması konusu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, amatör spor kulüplerine nakdi yardım yapılması konusunun görüşülmek üzere plan ve bütçe komisyonu ile eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonuna havalesi de oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Özel güvenlik bölgeleri olarak belirlenen Çorlu Belediyesi Temizlik Şantiyesi ile Masal Park inşa sahasında güvenlik tedbirlerinin arttırılması amacıyla Çorlu Belediyesi Personel A.Ş.'ye bağlı özel güvenlik personelinin çalıştırılması hususunun görüşülerek oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda ayrıca, Sosyal Yardım Gönüllü Çalışma Yönetmeliği görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Ergene Belediyesi 20 dönüm alana çilek fidesi dikti

Ergene Belediyesi, bölge çiftçilerine alternatif tarım örnekleri sunma adına hayata geçirdiği lavanta tarlasının ardından, şimdi de 20 dönümlük alanda hazırlanan çilek tarlasında fideleri toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, rutin belediyecilik hizmetleri dışında geçen yıllarda hayata geçirdikleri lavanta tarlası projesinin ardından şimdi de çilek tarlası projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Lavanta tarlasının yanındaki alanda 20 dönüme çilek dikimi yapmak için tüm hazırlıkların tamamlandıklarını belirten Yüksel, fidelerin toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Yüksel, "Ülkemizin kalkınmasında tarım ve hayvancılığın büyük önem taşıdığını biliyor ve bu nedenle tarım politikalarına son derece önem veriyoruz. Türkiye'nin ayçiçeği deposu ve tahıl ambarı konumunda bulunan Tekirdağ'da çiftçilerimize başka bir tarımın da mümkün olduğunu göstermek adına çalışmalar yürütüyoruz."dedi.