Üye Girişi
Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

08.12.2021 14:52
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Başkanlık makamında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yüksel, yapılacak olan yeni projeler hakkında bilgi verdi.

İlçe yönetiminde muhtarların önemli bir rol oynadığını belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımız, vatandaş ile kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi kolaylaştırarak, vatandaşın işini en çabuk şekilde yapması için çalışıyorlar. Ergene Belediyesi olarak mahalle muhtarlarımız ile el ele vererek birbirinden güzel çalışmaların altına imza atıyoruz.

Mahallede yaşayan vatandaşların sorununu, ihtiyaçlarının neler olduğunu bizlerden önce belediyeden önce muhtarlarımız biliyor, görüyor ve tespit ediyor. Bu taleplerin bizlere iletilmesi ile de sorunlara kısa sürede eğilmiş ve çözüme kavuşturmuş oluyoruz."

Ergene'de mesire alanları ile parklar temizleniyor

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ilçe genelinde yer alan mesire alanları, yeşil alanlar, park ve bahçeler ile oyun alanlarının temizliğini düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada bakımların ihmal edilmeden belirli aralıklarla ilgili ekipler tarafından devam ettiğini ifade etti.

Ekiplerin park ve oyun alanlarında, yeşil alanlar ile piknik yerlerinde gereken tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını yaptığını belirten Yüksel "Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşüyor. Temizliği yapılan alanların aynı şekilde kullanımdan sonra da temiz ve düzenli bırakılması önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Rasim Yüksel, Hisarcık, Ergene, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez! 14:58 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı 14:35 Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında 11:15 Şehit babasını gözaltına alıp sonrasında "Pardon" diyerek serbest bıraktılar Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 10:17 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!

Son Dakika Haberleri
14:57 HDP eski Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den 'siyaset yasağı'na yanıt: Bana işlemez!
14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü
14:48 CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı
14:45 Jennifer Lawrence'den şaşkınlık yaratan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı         
15:01
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı CHP'li vekil Çetin Arık Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı         
14:48
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement