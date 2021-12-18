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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

18.12.2021 15:26
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi tarafından 21 dönüm arazi üzerine inşa edilen Masal Park projesinde yapım çalışmaları son aşamaya geldi.

Çorlu Belediyesi tarafından 21 dönüm arazi üzerine inşa edilen Masal Park projesinde yapım çalışmaları son aşamaya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, tamamlanmasının ardından Masal Park'ın herkesin uğrak yeri, çocukların ise buluşma adresi olacağını söyledi.

Bölgede bu çapta bir projenin yer almadığını belirten Sarıkurt, şöyle konuştu:

"Masal Park, bölgemizin ilk ve tek tema parkı konumunda. Yapım aşamasında elimizde olmayan sebeplerle biraz gecikmeler yaşadık. Ancak bugün geldiğimiz noktada projenin önemli unsurlarını tamamlamış bulunuyoruz. Örneğin masal kahramanları ve çizgi film karakterlerinin yanı sıra çocuk kütüphanesi, kafeterya ve dinlenme alanları, oyun alanları, yapay göl, güvenlik duvarları, kuleler ve surlar gibi yapılar kısa süre içinde tamamlanma aşamasına geldi."

Çorlu'da kapalı spor sahası yapılıyor

Çorlu Belediyesi tarafından kapalı futbol sahası inşa ediliyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, inşaatına 2021 yılı haziran ayında Hatip Mahallesi sınırları içinde yer alan Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu'nun yanında başlanan ve biri açık, ikisi kapalı hizmet verecek futbol sahası projesinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

2022 yılında futbolseverlerin keyif alacakları yeni bir tesis için kolları sıvadıklarını belirten Sarıkurt, futbol sahası sınırlarını oluşturan istinat duvarlarının tamamlandığı inşaat alanında hatıl ve zemin kırma taş serim çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sarıkurt, kafeterya, soyunma odaları ve prefabrik bina montajlarının tamamlandığı projede kapalı sahanın ilkinde çelik konstrüksiyon montaj çalışmaları tamamlanırken ikincisinde ise montaj çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, "Her iki sahanın çelik konstrüksiyonlarının tamamlanmasının ardından üzerleri branda ile kaplanarak zeminde sentetik çim serimi gerçekleştirilecek. Açık futbol sahasında da çalışmalar sürüyor. Alanda drenaj çalışmalarının sona ermesi ile zemine kırma taş serilecek ve sahanın çevresi çit ile çevrilerek sentetik çim serimi yapılacak." dedi.

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, Futbol, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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