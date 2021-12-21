Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu Belediyesi tarafından yeni yıl hazırlıkları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, yeni yıl hazırlıkları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nı led ışıkları ile süslediklerini söyledi.

İlçe merkezinin ışıl ışıl bir görünüme kavuştuğunu belirten İnan, "Ekiplerimizce ilçe merkezimizi birbirinden güzel süslemelerle yeni yıla hazırladık. 2022 yılının hepimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm hemşehrilerimin yeni yılını yürekten kutluyorum." dedi.

Doğal gaz çalışmaları sürüyor

Belediye Başkanı Osman İnan, ilçede doğal gaz altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İnan, yaptığı açıklamada, Hayrabolu'ya doğal gazın kazandırılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlyas Mahallesi'nde devam eden doğal gaz kazı ve hat döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen İnan, doğal gazın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

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