Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesince açılan meslek edindirme kursları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Kültür Merkezi binasında hafta içi gündüz ve akşam saatlerinde ilçe halkına verilen ücretsiz meslek edindirme kurslarının devam ettiğini söyledi.

Hafta içi akşam saatlerinde bilgisayarlı muhasebe kursuna katılan kursiyerlerin eğitimlerinin oldukça verimli geçtiğini ve birçok yeni bilgiler edindiklerini belirten Yüksel, "Her kesimden kursiyerlere çağın gereği olan, teknolojik bilgilere açılan modern bir eğitim sunan kurslarımız, eğitim, iş yaşamının yanı sıra kişisel gelişime de katkı sağlıyor." dedi.

Sağlık Spor'dan Yüksel'e ziyaret

Ergene'nin amatör futbol takımlarından Sağlık Spor yöneticileri, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ergene ilçesini Tekirdağ 1. Amatör Ligi D grubunda temsil eden Sağlık Spor'un yöneticileri, Yüksel'i düzenleyecekleri 30. yıl gecesine davet etti.

Yüksel, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçe genelinde spora ve sporcuya en çok destek veren belediye olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için daima onları spora teşvik ettik, ilçemizde spor yatırımlarımız ile desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. İlçemizde bulunan amatör futbol takımlarımıza her sene malzeme desteğinde de bulunuyoruz. Onların başarılı olması bizleri gururlandırıyor, amatör futbol takımlarımızın başarıları için Ergene Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."