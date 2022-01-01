Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Trakya Belediyeler Birliğinin 2022 yılında birçok yeni program planladığı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Trakya Belediyeler Birliği Başkanı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak liderliğinde, her yıl bir önceki yıla oranla daha yoğun, etkin ve kaliteli hizmet anlayışıyla, belediyelere öncülük sağlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Pandemi dönemi olmasına rağmen Trakya Belediyeler Birliği olarak her geçen zaman yoğunlaşan bir takvimimiz var. Sürekli artan etkinlik programlarımız sayesinde hizmet kalitemiz ve üretme potansiyelimizin en yüksek seviyelere çıktığını görebiliyoruz. Üye belediyelerimize her alanda katkılar sağlamaya devam ediyoruz. 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle belediyelerimize verdiğimiz değeri ve desteği gözler önüne serdik. Bu anlamda 2022 yılı ve sonrasında da birçok yeni program planlıyoruz."

- Malkara Kaymakamı Yüksel'den mahalle ziyaretleri

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, Malkara'nın kırsal mahallelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Vakıfiğdemir ve Deliller mahallerini ziyaret eden Kaymakam Yüksel, mahalle sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerini dinledi, gerekli çalışmaların başlatılacağı bilgisini verdi.

Ziyaretlere İlçe Jandarma Komutan V. Yusuf Pala, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Erman Sayhan, İlçe Müftüsü Safi Çınar ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Onur Örs de katıldı.