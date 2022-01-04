Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, geçen hafta yaşanan selden etkilenen belediyeleri ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerine Kırklareli'nin Babaeski ilçesi ile başlayan Albayrak, Belediye Başkanı Abdullah Hacı'yı makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Albayrak daha sonra, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ve Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan'ı ziyaret etti.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Albayrak, Trakya'nın tek büyükşehir belediyesi olarak her zaman Trakya'daki belediyelerin yanlarında olduklarını belirtti.

-Tekirdağ NKÜ'de "Seracılıkta Kadın Eli" projesi eğitimleri sürüyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) proje ortaklarından olduğu, "Seracılıkta Kadın Eli" projesinin eğitimleri devam ediyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ikinci etap eğitimler, NKÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü seralarında gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilciliği ortaklığında yürütülen proje kapsamında katılımcılara, Seracılık Programı Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Funda Özdüven tarafından sera üretim materyalleri ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.