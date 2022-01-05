Üye Girişi
Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

05.01.2022 09:16
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Ergene Belediyesi çöp konteynerlerinin bakım ve onarımını kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, metal çöp kovalarının bakım, onarım, boyama ve yenileme çalışmalarını kendi personelleriyle gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kentin temizliği için çalışan ekiplerin, hasar görmüş çöp konteynerlerini, yenisini almak yerine kendi imkanlarıyla yenileyerek belediye bütçesine katkı sağlamış olduğunu belirten Yüksel, bu kapsamda tasarruf sağladıklarını kaydetti.

MHP Malkara İlçe Başkanı Uğur Günay oldu

MHP İlçe Başkanı İbrahim Zilbastı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığı, yerine Uğur Günay'ın getirildiği belirtildi.

Malkara İlçe Başkanlığında düzenlenen törende konuşan MHP İl Başkanı İlker Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim Zilbastı başkanımız görevini yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte başarıyla yerine getiriyordu. Ancak son zamanlarda yaşamış olduğu sağlık problemleri nedeniyle bu kutsal ve yoğun mesai gerektiren görevini bırakmak zorunda kaldı. Genel Merkezimiz ile bu konuyu paylaştığımızda Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız Edip Semih Yalçın'ın onayını alarak, MHP Malkara İlçe Yönetim Kurulu içerisinden Yönetim Kurulu'nun ortak kararı ile Uğur Günay arkadaşımız MHP Malkara İlçe Başkanı olarak atanmıştır. MHP adına yapmış olduğu çalışmalardan dolayı İbrahim Zilbastı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz."

-Malkara'da Çocuk Meclisi'nden Kaymakam Yüksel'e ziyaret

Malkara Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret etti

Kent Konseyi Başkanı Hasan Akçay ve Çocuk Meclisi üyesi çocuklar Yüksel ile bir süre görüşerek taleplerini iletti.

Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Malkara Belediye Başkanı Yurdakul'dan MHP'ye ziyaret

Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, MHP İlçe Başkanlığı görevine atanan Uğur Günay'ı ziyaret etti

Yurdakul, Günay'a yeni görevinde başarılar diledi ve ilçeye yapılacak hizmetlerde ve yatırımlarda her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirtti.

Günay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Malkara, Ergene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Komşuların çamaşır asma kavgasında kan aktı! Komşuların çamaşır asma kavgasında kan aktı!         
09:16
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:05
Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et         
09:04
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:06 Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler
09:06 Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı
09:03 Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et
09:03 MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Çeyrek finale kim kaldı?
08:58 Hayatını kurtlara adadı! Yetiştirdiği kurtlar tarihi dizilerde de rol alıyor
08:45 Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında!
08:41 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 5 Ocak döviz kuru
08:38 Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?
08:31 Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!
08:29 Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 09:22:19. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement