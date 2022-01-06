Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Şalgamlı Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen İnan, "İlçe merkezi ve kırsal mahallemizde çalışmalar devam ediyor. İlçemizde yolu yapılmayan mahallemiz kalmayana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

- Tekirdağ'da kadınlar tekstil atıklarından çanta üretiyor

Süleymanpaşa Kent Konseyi'nce kadınların ekonomiye katılmaları, üreterek ek gelir elde etmeleri amacıyla hayata geçirdiği İleri Dönüşüm Projesi kapsamında, kadınlar tekstil artıklarından el yapımı çanta üretiyor.

Konsey tarafından kurulan kadın kooperatifi bünyesinde üretim yapan kadınlar, el emeklerini yeni ürünlere dönüştürerek ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör, proje ile kadınların hem el becerilerini geliştirip tasarım öğrendiklerini, hem de üretim yaparak aile ekonomilerine katkıda bulundukları belirtti.

Güngör ve kadınlar, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'i ziyaret ederek ürettikleri çantaları tanıttı.

Yüksel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üretim yapan kadınlara teşekkür etti.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Geleceğin İş İnsanları Topluluğu Başkanı Ömer Gül ve topluluk üyeleri, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Gül, Rektör Şahin'e topluluk çalışmaları ve etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, topluluk üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.