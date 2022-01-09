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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

09.01.2022 10:09
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi'nde 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesi'nde 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.

Ergene Belediyesi'nin Ulaş Hizmet binasında yer alan salonunda gerçekleştirilen yeni yılın ilk meclis toplantısına, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel başkanlık yaptı.

Önceden belirlenen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda, denetim komisyonuna üye seçimi de gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin tek tek değerlendirildiği meclis toplantısının kapanışında konuşan Başkan Yüksel, tüm meclis üyelerinin yeni yılını bir kez daha kutlayarak alınan kararların Ergene'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Ergene'de kurulmak istenen Plastik Sanayi Bölgesi'ne (PAKOP) karşı olduklarını bir kez daha ifade ederek sanayi bölgelerinde boş alanlar varken tarım alanlarını sanayiye açmanın yanlış olduğunu ifade eden Yüsel, "Gerekli itirazları ve başvuruları yaptık. Meclis üyelerinden de bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum. sanayi bölgelerinde bir sürü boş arazi var. Tarım alanına bu sanayiyi getirmemek için mücadele edeceğiz" dedi.

Marmaraereğlisi Kent Konseyi Başkanlığı'na Nilüfer Temur seçildi

Marmaraereğlisi Kent Konseyi genel kurulu yapıldı.

Belediye düğün salonunda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmalarıyla devam eden genel kurulda, başkanlığa Nilüfer Temur seçildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, ilçede ciddi bir oluşumu hayata geçirdiklerini belirtti.

Kent Konseyi başkanlık seçimini kazanan Temur'u tebrik eden Ata, "Kentte yaşanan sıkıntıları, kentin ihtiyaçlarını ve çözüm yollarını geliştirecek ciddi bir kuruluştur. İlçemizi hep birlikte ortak akıl ile hareket ederek, büyütecek, değiştirecek ve geliştireceğiz. Söz konusu ilçemize hizmetse, her kurum ile işbirliği yapmaya hazırız. Kent Konseyi seçimlerinin, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Rasim Yüksel, Kent Konseyi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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