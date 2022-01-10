Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel basın mensuplarını ziyaret etti.

Yüksel, Malkara'da basın mensuplarını tek tek ziyaret ederek Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Ziyaret sırasında Malkara'nın sorunları ve basın mensuplarının istek ve talepleri gündeme geldi.

Ziyaretler günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

-Basın mensuplarıyla buluşma gerçekleşti

AK Parti Malkara İlçe Başkanı Gökhan Şentürk, basın mensuplarıyla buluştu.

Malkara'da görev yapan basın mensupları Şentürk'ün davetiyle bir araya geldi.

Düzenlenen programa Şentürk'ün yanı sıra, İlçe Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı İfakat Akbulut, Malkara AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ebru Ayaz, Malkara AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Yıldız, AK Parti Malkara Belediye Meclis Üyesi Hasan Efe, Geçmiş Dönem Malkara AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Bayrakçeken ve ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Şentürk düzenlenen programda gazetecilerin günlerini kutladı.

Planlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında basın mensuplarını bilgi veren Şentürk basın mensuplarının istek ve taleplerini de dinledi.

-Kaymakam Yüksel'e "İdareciler Günü" ziyareti

Malkara Belediye Başkan Vekili Birsen Karataş, "İdareciler Günü" dolayısıyla Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Malkara Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Vasfi Güner ve Ersin Kaçar da yer aldı.

Ziyarette Karataş, Kaymakam Yüksel'in gününü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Yüksel de ziyaret nedeniyle Karataş ve beraberindekilere teşekkür etti.