Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Trakya Belediyeler Birliği Bulgaristan'ının Stralca Belediyesine ziyarette bulundu.

Stralca Belediye Başkanı Atanas Kirov ile bir araya gelen Trakya Belediyeler Birliği ekibi, yerel yönetimler çalışmaları, partnerlik ve işbirliği çalışmaları ile ilgili karşılıklı görüş ve fikir alıverişinde bulundu.

Toplantıda, Kavaklı ve Stralca'nın sosyo-ekonomik yapısı, tarımsal, kültürel, turistik, lojistik anlamda faaliyetleri ve bölgesel konumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Başka Atanas Kirov, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Trakya Belediyeler Birliği yönetim kurulu ekibine teşekkür etti.

Kirov, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin her geçen zaman daha fazla güçlendiğini belirterek, Türk ve Bulgar belediyelerin uluslararası çalışmalarda daha etkin ve aktif rol almasını istediğini ifade etti.

Kavaklı Belediye Başkanı Gürel Koşdemir de konukseverliği için Başkan Kirov'a teşekkür etti.

Mesleki Eğitim Merkezi tanıtıldı

Malkara Halk Eğitim Merkezi'nde "Mesleki Eğitim Merkezi Tanıtım Toplantısı" düzenlendi.

Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesini ve erişilebilirliğini artırmak için hayata geçirilen projelerin anlatıldığı toplantıda, merkezlerinin, genç nüfusun işsizlik oranını azaltmada önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Toplantıda, ayrıca mesleki eğitim okullarının sektörle irtibatlarını sürekli sağlamak amacıyla OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu'nun da açıldığı vurgulandı.

Programa, İlçe Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç ve vatandaşlar katıldı.