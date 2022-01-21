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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

21.01.2022 10:58
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerine destek sağlanacağını bildirdi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, "Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı" ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerine destek sağlanacağını bildirdi.

Günay, yaptığı yazıla açıklamada, KOSGEB tarafından başlatılan ve son başvuru tarihi 31 Mart 2022 olan program ile imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Kovid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ'ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacağını kaydetti.

MKİ'lere yönelik destekler verileceğini aktaran Günay, şunları kaydetti:

"1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin '12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü', 'Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması' şartı ile yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin lira geri ödemeli destek verilecektir.

İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise destek personel başına 10 bin lira artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel 'yeni' kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir. Destekten yararlanabilecek MKİ'lerin sektör listesi www.kosgeb.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Üyelerimizi desteklerden yararlanmaya davet ediyoruz."

- Saray'da yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Saray ilçesinde belediye ekiplerince yol ve kaldırım çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iki noktada çalışma yürütüyor.

Yeniköy Atatürk Mahallesi'nde kilit parke taşı dizimine devam eden ekipler, Kemalpaşa Mahallesi Yayla Sokak ikinci etapta kaldırım ve bordür çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürü Orhan Cüce, çalışmaları inceleyerek personele kolaylıklar diledi.

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Araştırma Geliştirme, Cengiz Günay, Tekirdağ, Ticaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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