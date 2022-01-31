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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

31.01.2022 09:13
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Malkara ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Albayrak, Vakıfiğdemir Mahallesi sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyarette mahalle muhtarı Talat Kaya da mahallenin eksikleri ile ilgili Albayrak'a bilgi verdi.

Daha sonra mahalle sakinleri Albayrak'a çorba ikram etti.

-Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı Tekirdağ'da düzenlenecek

Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı (TRAKYAKAF), Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde Tekirdağ'da düzenlenecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fuar 23-24 Mart'ta üniversitenin ev sahipliğinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Trakya Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Birçok sektöre ait kariyer fırsatlarının, meslek bilgilerinin ve istihdam süreçlerinin paylaşılacağı ve özel sektörden yüzlerce firma ile kamu sektöründen çeşitli kurumların katılacağı Trakya Bölgesel Kariyer Fuarı, her bölümden öğrenci ve mezunlar ile bölgede bulunan vatandaşların katılımına açık olarak organize edileceği bildirildi.

-Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Öcal üreticilerle bir araya geldi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Malkara ilçesinde üreticilerle bir araya geldi.

Öcal, Ahievren Mahallesi'nde üreticilerin taleplerini dinledi.

Malkara Ziraat Odasını ve Süt Üreticileri Birliğini ziyaret eden Öcal, tarım ve hayvancılık konularında oda başkanlarıyla yetiştiricilerin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

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Namık Kemal Üniversitesi, Kadir Albayrak, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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