Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ni ziyaret etti.

Yüksel, bakımevini ziyaret ederek barınaktaki hayvanların durumunu inceledi.

Bakımevindeki görevliler sokak hayvanlarına uygulanan tedaviler ile kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme çalışmalarıyla ilgili Yüksel'e bilgi verdi.

Yüksel'e ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı da eşlik etti.

Dört Mevsim Tarımsal Üretimde Marmaraereğlisi Projesi

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Marmaraereğlisi Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) arasında "Dört Mevsim Tarımsal Üretimde Marmaraereğlisi" projesi hayata geçirilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Marmaraereğlisi Belediye Başkan Vekili Fehmi Duman ve NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından projenin sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında, Marmaraereğlisi ilçe merkezinde yer alan 30 dekar alana 15 üretim serası ve proje iştirakçisi firma tarafından bedelsiz olarak kurulacak modern teknolojili 480 metrekarelik cam deneme serası ile rektörlük yerleşkesinde belirlenen alana araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılacağı 672 metrekarelik cam sera tesisi kurulacak.

Proje ile Marmaraereğlisi'nde yaşayan ve ekonomik açıdan sorun yaşayan göç ile gelmiş ihtiyaç sahibi kadın ve genç işsizden oluşan kitlenin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması hedefleniyor.