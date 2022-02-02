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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

02.02.2022 14:53
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu'da 5 farklı noktaya yerleştirilen canlı şehir kameraları hizmete girdi.

Çorlu'da 5 farklı noktaya yerleştirilen canlı şehir kameraları hizmete girdi.

Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat, yaptığı açıklamada, Çorlu'da canlı şehir kamera uygulamasının devreye alındığını belirtti.

Vatandaşların Çorlu'yu mobil olarak ya da bilgisayar ortamından izleyebilecekleri anlatan Bolat, "10 bin kişi aynı anda kameralarımızdaki canlı yayınları takip edebilecek. Nikah Salonu'muzdaki kameradan ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında nikah kıyılacak çiftlerimizin açık rızaları doğrultusunda çevrimiçi yayın yapılarak çiftlerimizin nikahlarına katılamayan yakınları ve sevenleri de nikah merasimini canlı olarak izleme fırsatı bulacaklar." dedi.

Bolat, vatandaşların ilçeyi 5 ayrı noktaya yerleştirilen kameralarla http://www.corlubelediyesi.tv/canliyayin adresinden izleyebileceklerini sözlerine ekledi.

Ergene'de hasarlı çöp konteynerleri onarılıyor

Ergene Belediyesi ilçe genelinde hasarlı çöp konteynerlerini onarıyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçenin her bir noktasında bulunan metal çöp konteynerlerinin bakım-onarım, boyama ve tamir çalışmalarını kendi personelleriyle gerçekleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kentin temizliği için gece gündüz çalışan Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, hasar görmüş çöp konteynerlerini tespit ederek belediye şantiyesine onarılmak üzere götürdüğünü kaydeden Başkan Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de hasarlı çöp konteynerlerini kendi imkanlarıyla onararak belediye bütçesine katkı sağlamış olduğunu ifade etti.

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İbrahim Turgut, Evlilik, Çorlu, KVKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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