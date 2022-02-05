Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Çorlu'nun nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 yılı verilerine göre 5 bin 656 kişi artarak 284 bin 907'ye ulaştı.

Verilere göre, Tekirdağ'ın 1 milyon 81 bin 65 olan nüfusu 32 bin 335 kişi artarak 1 milyon 113 bin 400'e ulaşırken, bunun 570 bin 355'i erkek, 543 bin 45'i kadınlardan oluştu.

Çorlu'daki nüfusun 145 bin 330'u erkek, 139 bin 577'sinin ise kadınlardan oluştuğu belirtilen verilerde, nüfusu en kalabalık mahallesi ise 40 bin 999 kişiyle Şeyhsinan Mahallesi olarak belirlendi.

Şampiyonluk kupasıyla Belediye Başkanı Yüksel'i ziyaret ettiler

Tekirdağ 1. Amatör Ligi C grubunu şampiyon olarak tamamlayan Ergene Kırkgöz Gençlik Spor Kulübü, şampiyonluk kupasıyla birlikte Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı memnuniyet ve yaşanılan şampiyonluktan dolayı büyük gurur duyduğunu belirten Yüksel, kulübün şampiyonluğundan dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını hatırlatan Yüksel, "Ergene'nin tüm spor kulüpleri katılmış olduğu yarışma ve mücadele ettiği liglerde başarıya endekslidir." dedi.