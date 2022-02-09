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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

09.02.2022 09:43
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün tarafından karşılanan Vali Yıldırım kurumu gezerek incelemelerde bulundu.

Üzgün, toplantı salonunda kentte yürüttükleri faaliyetler ile ilgili Yıldırım'a brifing verdi.

-Tekirdağ'da "Altın Makas Bağ Budama Yarışması" yapılacak

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanlığınca "Tekirdağ 1. Altın Makas Bağ Budama Yarışması" düzenlenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya kentte Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan üzüm üreticilerinin katılacağı belirtildi.

Yarışmaya katılım formlarının İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Beceri, doğru kesim ve hız üzerinden değerlendirmelerin yapılacağı yarışmada dereceye girenlere ödül verilecek.

Yarışma 1 Mart'ta Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yapılacak.

-Süleymanpaşa Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikler devam ediyor.

Şubat ayı kültür, sanat ve spor Etkinlikleri kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde Paşa Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ve Yavuz Seçkin'in "Hangimiz Sen Hangimiz Ben" gösterisi ilgi gördü.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, etkinliklerin devam edeceğini dile getirdi.

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Aziz Yıldırım, Araştırma, Tekirdağ, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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