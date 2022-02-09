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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

09.02.2022 13:00
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kaldırım ve yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmaların ilçe genelinde aciliyet sırasına göre devam edeceğini söyledi.

Hafta içi ve hafta sonu çalışmalarını titizlikle sürdüren ekiplerin, halktan gelen taleplere duyarlı olduğunu ifade eden Yüksel,"Kış mevsiminde olmamıza rağmen belediyemizin yollardaki tas tamiri ve yeni kaldırım oluşturma çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ergene'de göreve gelir gelmez vatandaşlarımızın en büyük sorunlarından biri olan alt yapı sorununa el attık. Bugün gelinen noktada ilçemizin çok küçük bir kısmında yol sorunlarımız mevcut yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ihtiyaç duyulan bu alanlarımızda gerek sıcak asfalt gerekse kilit parke taş çalışmalarımız olacaktır." dedi.

Çorlu Belediyesi sosyal yardımlara devam ediyor

Çorlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlara devam ediyor

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle kış mevsiminde sokakta kalan evsiz vatandaşlara sahip çıkarak sıcak bir yuva sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Sokakta kalan evsiz vatandaşlara destek olmayı sürdürdüklerini belirten Sarıkurt, 2021 yılında 180 kişinin misafir edildiğini aktardı.

Vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra yiyecek ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlarının da Çorlu Belediyesi tarafından karşılandığını ifade eden Sarıkurt, "2021 yılında önceki yıllara oranla vatandaşlarımızın bildirdiği, başvuru ile gelen ya da sokakta kaldığı zabıta ekipleri tarafından tespit edilen vatandaşlara konaklama imkanı sunuldu. Çorlu Belediyesi olarak kış aylarında sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlarımıza dün olduğu gibi bugün de yardım eli uzatıyoruz. 2021 yılında içerisinde soğuk kış günlerinde toplamda 3 bin 535 konaklama imkanı sunduk. Yıl boyunca 180 vatandaşımızı kentimizde faaliyet gösteren pansiyonlarda misafir ettik." dedi.

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Çorlu Belediyesi, Rasim Yüksel, Zabıta, evsiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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