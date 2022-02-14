Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da okul güvenliği toplantısı Vali Aziz Yıldırım başkanlığında yapıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde yapılan toplantıda İl Milli Eğitim Şube Müdürü Gürcan Ayvaz ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli Mehmet Özdoğan narkotik suçlar ile ilgili sunum yaptı.

Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı personelleri de "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Tedbirleri" konulu "Tütün Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı" ve "Servis Araçlarının Denetlenmesi" konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ailelerin okul güvenliğini tehdit eden kişileri görünce yetkililere haber vermesi gerektiğini belirterek, "Ailelerimize büyük işler düşüyor, çocuklarımızın üzerindeki en ufak değişiklikleri en çabuk fark eden anneler. Çocuklarınızdaki değişiklikleri fark ettiğinizde okul idaresine söyleyebilirsiniz. Bunları söylediğiniz takdir de çocuklarımızın eğitimleri ile, psikolojileri ile, başka konular varsa onlarla görevli arkadaşlarımız ilgilenecekler." dedi.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden spor kulüplerine destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi amatör futbol branşında Tekirdağ'ı temsil eden spor kulüplerine maddi destekte bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekonomik olarak oldukça zor günler geçiren spor kulüplerine destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, spor kulüplerini kendileri için kıymetli olduğunu belirterek, "Amatör kulüplerimize destek programımızın bugün ikinci etabını gerçekleştiriyoruz. Birinci ve İkinci Amatör Lig'de mücadele eden 49 takıma 10 bin lira olmak üzere toplam 490 bin lira yardım yapıyoruz. Önceki desteklerimizle birlikte toplam yardım tutarımız 1 milyon 640 bin lirayı buldu. Bundan sonra da tüm gücümüzle çalışmaya, sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-Tekirdağlı sporcudan bronz madalya

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hira Nur Kasatura, Türkiye Büyükler Karate şampiyonasında üçüncü oldu.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen ve İzmit'te gerçekleştirilen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasına 41 ilden 159 kulüp ve 486 sporcu katıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Kasatura, kumite dalında 68 kiloda üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.