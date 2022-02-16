Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi" kapsamında Süleymanpaşa ilçesinde çiftçilere gübre dağıtımı yapıldı.

Gübre dağıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, meraların daha verimli kullanılması için 7 yıldır çiftçilere destek olduklarını söyledi.

Albayrak, Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi'ni vasfını kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meraların ot verimlerini arttırmak amacıyla başlattıklarını belirterek, "2022 yılında 7 mahallemiz daha proje kapsamına alınmıştır. Projemiz 7 yılda toplam 133 mahallemizde uygulanmıştır. Halen çok ciddi talep gelmektedir. Bu talepler de yapılan uygulamanın ne kadar doğru ve faydalı olduğunu çok net göstermektedir." dedi.

Programa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hasan Bayram, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kalkan ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette Kalkan'a İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aykut Demirkıran da eşlik etti.

Şahin, ziyaretleri için Kalkan'a teşekkür etti.