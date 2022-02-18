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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

18.02.2022 09:29
Tekirdağ'dan kısa kısa

Sudan El Cezire Eyaleti Tarımsal Kalkınma Projesi Başkanı Prof. Dr. Omar Marzoog, El Cezire Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammed Taha Yousif ve beraberindeki teknik heyet, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Sudan El Cezire Eyaleti Tarımsal Kalkınma Projesi Başkanı Prof. Dr. Omar Marzoog, El Cezire Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammed Taha Yousif ve beraberindeki teknik heyet, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, heyet, tarım ve tohumculuk alanında istişarelerde bulunmak üzere kente geldi.

Vali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, ziyaretlerden güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Marzoog da Sudan'ın tarım potansiyeli hakkında bilgi verdi.

Ardından heyet ile karşılıklı işbirliği için iyi niyet protokolü imzalandı.

Ziyarette Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de yer aldı.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttırmak amacıyla başlattığı yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Malkara ilçesinin Yörük, Kırıkali, Evrenbey, Karaiğdemir, İshakça mahalleleri ile ilçe merkezi arasındaki bağlantı yollarında başlatılan beton yol serim çalışmaları tamamlandı.

Çalışma kapsamında 21 kilometre uzunluğa, 7,5 metre genişliğe sahip yolda 25 bin metreküp beton serimi yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, beton serim çalışması tamamlanan yolların vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

- Süleymanpaşa Belediyesinden üniversite adaylarına sınav ücreti desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, üniversite sınavına girecek, ancak maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin sınav giriş ücretlerini karşılayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa'da ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin üniversite sınavına hazırlanan çocuklarına destek olmak için bir çalışma başlatan Süleymanpaşa Belediyesi, başvuruda bulunacak gençlerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretlerini karşılayacak.

Başvurular 2 Mart'a kadar Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

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Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


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