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Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'dan kısa kısa

20.02.2022 11:45
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi asil memur olmaya hak kazanan zabıta personeli için yemin töreni gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi asil memur olmaya hak kazanan zabıta personeli için yemin töreni gerçekleştirildi.

Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirilen aday memurların yemin töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, törende, Çorlu'da yaşamaktan gurur ve mutluluk duyanların bu şehre daha büyük bir şevkle hizmet ettiğine inandığını söyledi.

Adaylık süresini dolduran ve belediyede asil memur olarak göreve başlayacak zabıta personeline başarılar dileyen Başkan Sarıkurt, sözlü ve uygulamalı sınavların üstesinden gelen bu personelin bundan sonra halka hizmet için yola çıktığını kaydetti.

Ergene Belediyesi İkram Çeşmeleri hizmete devam ediyor

Ergene Belediyesi, ikram çeşmelerinden vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sabahın erken saatlerinde işlerine gitmekte olan vatandaşlarına ve okula giden öğrencilere sıcak bir çorba ile güne başlamaları için sunmuş olduğu ikram çeşmeleri ile her gün farklı sıcak çorba ikramlarında bulunduklarını söyledi.

Sosyal belediyecilik anlamında insan odaklı hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Yüksel, hafta içi her gün sabah 06.00 ile 09.00 saatleri arasında, Yeşiltepe Mahallesi'nde Tonguç Camii önünde kurulan noktada vatandaşlarına sıcak çorba ikramında bulunduklarını da ifade etti.

Malkara'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde başlattığı yol yapım ve onarım çalışmasına devam ediyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçesinin Yörük, Kırıkali, Evrenbey, Karaiğdemir, İshakça Mahalleleri ile ilçe merkezi arasındaki bağlantı yollarında başlatılan SSB beton yol serim çalışmaları tamamlandı. 21 kilometre uzunluğa, 7,5 metre genişliğe sahip olan yolda toplam 25 bin m³ beton serimi yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, il genelinde başlattıkları yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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