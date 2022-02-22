Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (TEMEK) bünyesinde devam eden çini kursunu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Karacakılavuz Anaokulu öğrencileri, "Sanata Adım Adım" projesi kapsamında öğretmenleri ile birlikte çini kursunu ziyaret ederek eğitmen Ömür Canpolat ve kursiyerlerden çini sanatının tarihi, teknikleri ve yapılışı hakkında bilgi aldı.

TEMEK eğitmeni Ömür Canpolat, çini gibi geleneksel el sanatlarının genç kuşaklar tarafından bilinmesinin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da açtıkları kursların Türkiye'deki geleneksel el sanatlarını yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

-Süleymanpaşa Belediyesi'nin kaldırım düzenleme çalışmaları

Süleymanpaşa Belediyesi sorumlu olduğu bölgelerde kaldırım düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Kolordu Caddesi üzerinde yaşanan hatalı parklanma ve yaya kaldırımı sorununu çözmek için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların talepleri doğrultusunda başlanan çalışmalar kapsamında yol genişletme, araç park alanları ve kaldırım düzenlemeleri yapılıyor.

Düzenlemelerle kaldırıma araç park edilmesi önlenecek, araçlar için de uygun park alanları yapılacak.

Başkan Yüksel, yenileme çalışması ile cadde esnafı ve mahalle sakinlerinin beklentisini karşılayacak yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti.

-Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'den THY Genel Müdürü Ekşi'ye ziyaret

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Türk Hava Yoları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi'yi ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Şahin ve Ekşi görüş alışverişinde bulundu.

Şahin, Türkiye'nin global markası olan THY'nın dünya çapındaki başarısının herkesi gururlandırdığını belirtti.

Ekşi de NKÜ'nün gerçekleştirdiği faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu aktararak, kurumlar arası iş birliğinin önemli olduğuna dikkat çekti.