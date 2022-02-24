Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

24.02.2022 16:33
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi içerisinde yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda incelemelerde bulundu.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Savaştepe Otoyolu Projesi içerisinde yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu'nda incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım yetkililerden yolun yapım süreci ve son durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Yıldırım'a Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve yol yapım şefi Mehmet Güven eşlik etti.

-Başkan Albayrak ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları ile bir araya gelerek, ilçelerde devam eden ve gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımdan sosyal hizmetlere, alt yapıdan üst yapı çalışmalarına, kültür sanat etkinliklerine kadar 11 ilçede gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı.

Albayrak, toplantıda yaptığı konuşmada, 11 ilçenin farklı ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda proje ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti.

-Tekirdağ'da öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı.

Çerkezköy Mehmet Akif Ersoy İlkokul öğrencilerine ve öğretmenlere İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan "Polis Meslek Tanıtımı" filmi izletildi.

Daha sonra öğrencilere mesleğin tanıtımı yapılarak, olumsuz durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgi verildi.

Program sonunda öğrencilere hediye verildi.

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Aziz Yıldırım, Çanakkale, Tekirdağ, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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