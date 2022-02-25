Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

25.02.2022 10:26
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilçedeki süt ve süt ürünleri üreten firmaları ziyaret etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilçedeki süt ve süt ürünleri üreten firmaları ziyaret etti.

Malkara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Vural Yazgan tarafından karşılanan Yıldırım, fabrikayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldırım, daha sonra peynir helvasının meyveli çeşitlerini üreten yurt içi ve yurt dışı pazarlarına satan Buğra Süt Ürünleri firmasını da ziyaret edip, firma sahibi Hüseyin Bilgir'den bilgi aldı.

Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç eşlik etti.

-Tekirdağ Büyükşehir Belediye'sinin yol yapım çalışmaları

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında Saray ilçesinde Küçükyoncalı Mahallesi ile ilçe merkez bağlantı yolu arasında başlatılan beton yol serim çalışması tamamlandı.

Çalışma kapsamında 3,5 kilometre uzunluğa, 7,5 metre genişliğe sahip yolda toplam 4 bin metreküp beton serimi gerçekleştirildi.

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Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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