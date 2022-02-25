Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

25.02.2022 14:29
Tekirdağ'dan kısa kısa

Marmaraereğlisi Belediyesi ile Hak-İş arasında 26 belediye işçisi ile 248 şirket personelini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Marmaraereğlisi Belediyesi ile Hak-İş arasında 26 belediye işçisi ile 248 şirket personelini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Hikmet Ata, belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, emek ve emekçinin yanında olduklarını söyledi.

Seçim vaatlerinden biri olan toplu iş sözleşmesini yerine getirdiklerini belirten Ata, "En düşük işçi maaşımızı 5 bin 300 lira olarak belirledik. Personelimizin haklarını kendi bireysel tercihleriyle, sendika çatısı altında özgürce arayabilmelerine olanak sağladık. Herkes bilmelidir ki, bu hak, emekçinin kendi bireysel ve özgür hakkıdır. Bu anlayışa sahip bir belediye başkanı olarak, toplu iş sözleşmelerinin sözünü en başında verdim ve bu konuda çok hassas davrandım. Belediyemizde çalışan emekçi kardeşlerimizin alın teri bizim için her şeyden kıymetli. Bu mutluluk, bu birliktelik, bu kardeşlik daim olsun. "diye konuştu.

Törende, Ata ve sendika yetkilileri arasında sözleşme imzalandı.

Çorlu Belediyesi öğrencilerin YKS başvuru ücretini ödeyecek

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, ihtiyaç sahibi gençlerin 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş ücretlerini belediye olarak karşılayacaklarını bildirdi.

Sarıkurt, yaptığı açıklamada, eğitim hayatlarına devam ederek geleceklerini inşa etmek isteyen gençleri desteklemeyi sürdürdüklerini belirtti.

Başarıya giden yolda gençleri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Sarıkurt, "Bu kapsamda Çorlu'da yaşayan ve sosyal destek şartlarını taşıyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin 2022 YKS giriş ücretleri belediyemiz tarafından karşılanacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin başvuru için beraberinde velisi, vasisi ya da yasal temsilcisinin bulunması, başvuru ücretinin yatırılabileceği IBAN numarasının belirtilmesi ve öğrencinin aday başvuru formunu da beraberinde getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Sarıkurt, başvuruların Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü'nde bulunan Sosyal Yardım Başvuru Merkezi'ne yapılacağını belirtti.

Ergene Velimeşespor, Niğde Anadolu'yu konuk edecek

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, Niğde Anadolu'yu konuk edecek.

Kulüp Başkanı Serkan Bezgin, müsabakanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade eden Bezgin, "Bizim için en önemli maçlarından birisi mutlak suretle kazanmamız gerekiyor. Rakibimiz puan cetvelinin son sırasında yer alan çok genç bir takım. Son derece dikkatli olarak galibiyete ulaşan taraf olmak istiyoruz. Bu maçta taraftar desteğine ihtiyacımız var. Niğde ekibi karşısında kazanarak kötü gidişe son vermek, şanssızlığımızı kırmak ve üst sıralara doğru çıkarak küme düşme hattından kurtulmak istiyoruz." diye konuştu.

Karşılaşma, Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda pazar günü 13.00'de başlayacak.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Sendika, Hak İş, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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