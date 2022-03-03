Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik yükümlülerinin kamu hizmetinde ücretsiz olarak çalıştırılması, eğitim ve iyileştirme faaliyetleri ile topluma kazandırılmasına dair protokol imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, protokol Vali Aziz Yıldırım ve Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül tarafından imzalandı.

Protokole göre Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırma cezası almış yükümlüleri, kurumlarla görüşerek kamu yararı için ücretsiz çalıştırmak üzere kamu kurumlarına yönlendirecek.

Yükümlülerin eğitilmesi, topluma kazandırılması amacıyla tüm kurumlar talep halinde eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine yardımcı olacaklar.

-Tekirdağ Bağcılık Enstitüsünden budama eğitimi

Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından üreticilere bağ budama eğitimi verildi.

Enstitüden alınan bilgiye göre Tekirdağ Bağcılık Enstitüsü uzmanları Tamer Uysal, Tezcan Alço ve Bekir Açıkbaş Marmara Adası Çınarlı Mahallesi'nden saha çalışması yaptı.

Uzmanlar daha sonra üreticilere asma budama eğitimi verdi.

-Tekirdağ'da polis öğrencileri internet kullanımı konusunda bilgilendirdi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile ilgili öğrencilere eğitim verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, 360 öğrenciye güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık ile teknoloji bağımlılığı konusunda bilgilendirdi.