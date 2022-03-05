Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesi 18 Mart'ta Seyit Onbaşı Meydanı ve Kitap Kafe'yi açacak.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, 2022 yılında söz verdiği projelerin açılışlarını yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Atatürk Evi, Marmaracık Göl Restoran ve düğün salonunun bunlardan bazıları olduğunu belirten Yüksel, şimdi de 18 Mart'ta Çanakkale destanının kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın adının verildiği meydan ve Kitap Kafe'nin açılışını gerçekleştirmeye hazırlandıklarını kaydetti.

Yüksel, Sağlık Mahallesi'nde devam eden projenin yakında hizmete açılacağını ifade ederek, "Kitap Kafe'den çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz ücretsiz kitap alarak keyifle parkımızda okuyarak zaman geçirecek. Bu güzel projemizi de halkımız ile hep birlikte açacağız." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne doğru

Ergene Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program hazırladı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, kadınların bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağını söyledi.

Hazırlanan programların birbirinden güzel ve farklı olduğunu belirten Yüksel, kadınların eş ve anne olarak, toplumun her alanında çok önemli sorumluluklar üstlendiklerini dile getirdi.

Yüksel, hayatın her anını daha özel kılarak, güzelleştiren kadınların, aynı zamanda milletlerin temelini oluşturan ana dinamikler olduğunu ifade ederek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ergene ilçemizde farklı günlerde yapacağımız değişik programlar ile Kadınlar Günü'nü doya doya kutlayacağız." dedi.