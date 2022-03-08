Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

08.03.2022 13:55
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde sıvı yağ başta olmak üzere çok sayıda ürünün raf ve kasa fiyatlarını denetledi.

Çorlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki marketlerde sıvı yağ başta olmak üzere çok sayıda ürünün raf ve kasa fiyatlarını denetledi.

Ekipler, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 54. maddesi kapsamında, ilçede gıda satışı yapan işletmelerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyat etiketleri ile son kullanım tarihi ve hijyen konularında çok sayıda markette denetim gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada zabıta ekiplerinin kentte faaliyet gösteren işletmelere yönelik ürün etiketleri, raf ile kasa arasındaki etiket fiyat farkı karşılaştırması, hijyen ve son kullanma tarihi konularında denetimi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Sarıkurt, bu denetimlerin artarak devam edeceğini ifade ederek, "Vatandaşımızın mağdur edilmemesi için denetimlerimizi sıkı bir şekilde devam ettiriyoruz. Öte yandan haksız fiyat artışı tespit eden ya da bu konuda zarar gördüğünü düşünen vatandaşlarımızın da Ticaret Bakanlığı'na bağlı tüketici danışma hattı ALO 175'i arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.

Ergene Belediyesi geleneği bozmadı

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, kadınlara karanfil, çikolata, kahve ve marteniçka bilekliği hediye etti.

Yüksel işe gitmek için evlerinden servis duraklarına çıkan kadınlaraın Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kadınların toplum için çok önemli olduğunu ifade eden Yüksel, "Kadınlarımıza sadece 8 Mart'ı değil, her günü en az 8 Mart kadar özel kılmak en büyük amacımız ve temennimizdir, çünkü geleceği onlar şekillendirecektir. Bizler bu görevleri ve makamları onların yetiştirecekleri çocuklara devir edeceğiz. Kadınlarımız ne kadar güçlenir ise o kadar güçlü Türkiye'ye ve geleceğe sahip oluruz. Bu vesileyle bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününü kutlar sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim." diye konuştu.

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Zabıta Müdürlüğü, Çorlu Belediyesi, Zabıta, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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