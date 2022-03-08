Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Malkara ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk Kadınlar Birliği Malkara Şubesince tören düzenlendi.

Türk Kadınlar Birliği Malkara Şube Başkanı Belma Özsoy, Hükümet Konağı önünde kadınlara karanfil dağıttı.

Özsoy, daha sonra Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Törene, Malkara Cumhuriyet Başsavcısı Ogün Durmuş, Malkara Belediye Başkanvekili Birsen Karataş, parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

-Başkan İnan kadın fabrika işçilerini ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, ilçedeki fabrikalarda çalışan kadınlarını ziyaret ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İnan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, kadınların bir anne olarak gelecek nesilleri yetiştirme konusunda gösterdiği fedakarlık ve çabanın, her türlü takdirin üzerindedir olduğunu söyledi.

8 Mart'ın anlamlı bir gün olduğunu ifade eden İnan, "İlçemizde çalışan emekçi kadınlarımızı ziyaret ettik. Kadınlarımız hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına özveriyle çalışıyorlar. Bu anlamda büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gösteren kadınlarımızı kutluyorum." dedi.

İnan, çalışan kadınlara çanta hediye etti.