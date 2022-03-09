Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

09.03.2022 09:43
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sardunya Kokan Kadınlar" tiyatro oyunu sahnelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında "Sardunya Kokan Kadınlar" tiyatro oyunu sahnelendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Mine Engin Tekay'ın kitabından uyarlanan oyunda, Sarma, Şen Ola Düğün, Et ve İşbilir Nezahat Abla adlı kadın öyküleri anlatıldı.

Oyunun sonunda oyuncu Ferda Kaynar'a çiçek takdim eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, her anı güzelleştiren kadınların sesine ses olmaya devam edeceklerini belirtti.

-"Boşanmanın Taraflar Üzerindeki Hukuki Etkileri" konferansı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, "Boşanmanın Taraflar Üzerindeki Hukuki Etkileri" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, NKÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Caankurt, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Moderatörlüğünü merkezin müdür yardımcısı Araştırma Görevlisi Oğuz Ersöz'ün yaptığı konferansta, NKÜ Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Medeni Hukuk Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Semih Yünlü kadının soyadı, mirasçılık ve ölüme bağlı tasarruf meselesi, boşanma sonrasındaki kişisel durumu, eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, boşanma sonucu gündeme gelebilen maddi ve manevi tazminatlar gibi konular hakkında bilgi verdi.

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Kadınlar Günü, Sardunya, Tekirdağ, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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