Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

21.03.2022 14:56
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan "Dayanışma Askıda, Çorlu Hep Yanınızda" kampanyası devam ediyor.

Çorlu Belediyesi tarafından başlatılan "Dayanışma Askıda, Çorlu Hep Yanınızda" kampanyası devam ediyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada ihtiyaç sahibi vatandaşların bütçelerine katkı sunabilmek amacıyla 1 yıl önce başlatılan kampanyanın karşılık bulduğunu belirtti.

"İyilik kalpten gelir" düşüncesinden yola çıkarak başlattıkları kampanya ile yeni bir iyilik hareketine öncülük ettiklerini ifade eden Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Bugün gelinen noktada bu iyilik hareketinin karşılık bularak devam etmesi oldukça değerli. İhtiyaç sahibi vatandaşların faydalanabilmesi için hayırseverler tarafından alınarak askıya asılan sebze ve meyvelerin ilk elden ihtiyaç sahiplerine ulaşmasından dolayı oldukça mutluyuz.

Kampanyamıza katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız kendileri için alışveriş yaparken bir miktar da ihtiyaç sahipleri için yapabilirler ve arzu ettikleri ürünleri alarak pazarın girişindeki askıya asabilirler. Kampanyamıza destek olarak ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vergi ödeme taksitlerinde son gün 31 Mart

Çorlu'da 7256 ve 7323 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödemelerinin 31 Mart Perşembe günü mesai bitiminde sona ereceği bildirildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kum, yaptığı açıklamada Emlak, İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi gibi 7256 ve 7326 sayılı kanunlar kapsamında yapılandırılan borçların 8. ve 4. taksit ödemelerinin 31 Mart Perşembe mesai saati bitiminde sona ereceğini belirtti.

Yoğunluk yaşanmaması için ödemelerin son güne bırakılmamasını tavsiyesinde bulunan Kum, "Borçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar 444 99 59 numaralı iletişim hattını arayarak çağrı merkezinden ilgili kanunlar kapsamında yapılandırdıkları borç bilgilerine ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.

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Çorlu Belediyesi, Ahmet Sarıkurt, 31 Mart, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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