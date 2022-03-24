Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

24.03.2022 13:55
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi Sağlık Hizmetleri Danışma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Ergene Belediyesi Sağlık Hizmetleri Danışma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Zübeyde Hanım Parkındaki Sağlık Hizmetleri Danışma Merkezinin açılışında yaptığını konuşmada, halk sağlığını her zaman önde tuttuklarını söyledi.

Ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Programa CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, CHP Ergene İlçe Başkanı Nuh Nuhoğlu ve davetliler katıldı.

- Enis Sülün Konferans Salonu yapımına başlandı

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde Enis Sülün Konferans Salonu yapılacak.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, yaptığı açıklamada ilçenin Türkiye'nin sanayi üretimi ve ticaret hacmi açısından hızlı gelişmekte olan bölgesi olduğunu söyledi.

İlçenin gelişip değiştikçe Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasının da görev ve sorumluluklarının arttığını belirten Volkan, organizasyon, toplantı, seminer, kongre, konferans gibi etkinlikler için tüm donanımlara sahip modern ve teknolojik bir konferans salonuna ihtiyacın doğduğunu belirtti.

Yapımına başlanan salonun 1 Kasım'da açmayı planladıklarını ifade eden Volkan, salonun 426 kişi oturma kapasiteli olduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Filenin genç sultanları kıyasıya mücadele etti Filenin genç sultanları kıyasıya mücadele etti Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Hisarcık, Tekirdağ, Ergene, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Marketten et çalmaya teşebbüsten yargılanan balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası verildi
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
13:34 Güngören'de ağızlığı olmadan gezdirilen pitbull, ısırdığı gençten güçlükle ayırıldı!
13:16 Kaza mı, suikast mi? Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor!
12:18 Zam isteyen isteyene! İSKİ Genel Müdürü da zam istedi: Bu fiyatlarla su satarak, her ay 500 milyon açık veriyoruz!
12:59 İBB ile Bakanlık arasında zam tartışması! İBB akaryakıt zamlarını işaret ediyor, Bakanlık 'çok yüksek zam isteniyor' diyor!
12:51 NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan ve Biden ayaküstü konuştu!
12:50 AK Partili Bilen ile TİP'li Kadıgil arasında "edepsiz-haddini bil" kavgası!
12:46 Elif Çakal'ın ölümüyle suçlanan arkadaşı: Eve gidecek sandık, uçuruma gitti
12:32 Komşusunu gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı! Pompalı tüfekle öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:02:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement