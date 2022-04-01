Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

01.04.2022 11:37
Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu ilçesinde sahurda görev yapacak davulcuların belirleneceği ihale yapıldı.

Çorlu ilçesinde sahurda görev yapacak davulcuların belirleneceği ihale yapıldı.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Salonu'nda yapılan ihalede en yüksek teklifi veren davulcular, ramazan ayı boyunca sahurda davul çalmaya hak kazandı.

Ramazan ayında davul çalacak müzisyenler, tanıtıcı kimliklerini de yanlarında taşıyacak.

Ergene'de yollara parke taşı döşeniyor

Ergene Belediyesi, ilçe genelinde parke taşı uygulamalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde kilit parke taş tamiri ve uygulamalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların Ulaş Mahallesi'nde yoğunlaştığını ifade eden Yüksel, diğer ihtiyaç duyulan bölgelerde de benzer işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Yüksel, hava şartlarının el verdiği zamanlarda çalışmaların sürdüğünü aktararak,"Her şey çok daha güzel bir Ergene için. Ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimiz deforme olan kilit parke taş yollarda taş tamiri hizmetinde bulunuyor." dedi.

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Çorlu Belediyesi, Ramazan, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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