Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

03.04.2022 12:36
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kadın çalışmaları atölyesi ve çocuk etkinlikleri grubunda yer alan katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen kadın çalışmaları atölyesi ve çocuk etkinlikleri grubunda yer alan katılımcılara katılım belgeleri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı İsa Karadağ, Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Göktaş ve kursiyerler katıldı.

Karadağ, burada yaptığı konuşmada, Çerkezköy, Çorlu ve Süleymanpaşa'da bulunan Kadın Danışma Merkezleri bünyesinde gerçekleştirdikleri çalışmaların kendileri için çok büyük önem taşıdığını belirtti.

Törende kadın çalışmaları atölyesi bünyesinde 16, çocuk etkinlikleri grubu bünyesinde 14 olmak üzere toplam 30 atölye katılımcısına katılım belgeleri takdim edildi.

-Tekirdağ'da "Gönül Sofraları" kurulmaya başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Sofraları" ilk olarak Yavuz Mahallesi'nde kuruldu.

Yavuz Mahallesi'nde çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açmanın mutluluğunu yaşadı.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, etkinlikte vatandaşları masalarında ziyaret ederek ramazan-ı şeriflerini tebrik etti.

Ramazan boyunca Gönül Sofralarının kurulmaya devam edeceğini ifade eden Yüksel, "Mevlam birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, bizleri bir daha salgın illetiyle karşı karşıya getirmesin. Bizim bu güzel sofralarımızdan ayrı koymasın. Bu kardeşiniz elinden geldiğince gece gündüz demeden bu şehrin bütün ihtiyaçlarının karşılanması hususunda salgına rağmen, bütün olumsuz koşullara rağmen çok şükür bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu süreç içerisinde bizleri yalnız bırakmadınız dualarınızı da esirgemediniz teşekkür ediyorum." dedi.

Programa AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye başkan yardımcıları da katıldı.

İftar sonrası vatandaşlara ramazan şerbeti, çocuklara da pamuk şeker ikramı yapıldı.

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Sosyal Hizmetler Dairesi, Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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