Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

04.04.2022 16:02
Tekirdağ'dan kısa kısa

Kapaklı ilçesinde Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Kapaklı ilçesinde Genç Fenerbahçeliler taraftar grubu ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıttı.

Grup üyeleri daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulunmaya devam ediyor.

Kapaklı Genç Fenerbahçeliler Grubu temsilcisi Hüseyin Adalı, gazetecilere yaptığı açıklamada ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiklerini ifade ederek, "Sporun yanı sıra ilçemizde sosyal farkındalık çalışmalarında bulunuyoruz. Kendi imkanlarımız dahilinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi aileye dağıtılmak üzere gıda kolilerimizi dağıtıyoruz. Hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz." dedi.

- Hayrabolu Belediyesi'nden kadınlara Edirne gezisi

Hayrabolu Belediyesi, ramazan ayı nedeniyle kadınlara yönelik ücretsiz Edirne gezisi düzenledi.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, kadınlardan gelen talepler doğrultusunda ramazan ayı boyunca Edirne'ye gezi düzenlediklerini söyledi.

Ramazan ayı boyunca gezinin devam edeceğini belirten İnan,"Gezilerimiz Ramazan ayı boyunca sürecek. Bayanlarımız gezilerimize büyük ilgi gösteriyor. Edirne'ye götürülen bayanlarımız öncelikle Şükrü Paşa Anıtı, Selimiye Camisi ve Külliyesini, Üç Şerefeli, Muradiye Camisi, Rüstempaşa Kervansarayı, Ali Paşa Çarşısı ve Beyazıt Külliyesi'ni ziyaret ediyor. Oruçlarını açan vatandaşlarımız Selimiye Camisi'nde kılınan teravih namazından sonra ilçemize geri dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

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Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa

Genç Fenerbahçeliler Grubu, Ramazan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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