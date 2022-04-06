Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

06.04.2022 13:07
Tekirdağ'dan kısa kısa

Ergene Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla "sevgi sofrası" kuruldu.

Ergene Belediyesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla "sevgi sofrası" kuruldu.

İğneler Mahallesi'ndeki düğün salonunda kurulan iftar sofrasına ilçe sakinleri ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, iftarın ardından yaptığı konuşmada, ramazanın bolluk ve bereket ayı olduğunu belirterek, "Ergene Belediyesi olarak birlik, beraberlik ve paylaşımın ön plana çıktığı ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak sevgi sofraları kuruyor ve bu sofralarda vatandaşlarımızla buluşuyoruz." dedi.

Çorlu Belediyesi imar ve yol kontrollerinde RTK drone kullanıyor

Belediye, kent genelinde imar çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için teknolojik imkanları kullanıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, kent genelinde imar planları ve yol çalışmaları başta olmak üzere birçok teknik konuda yürütülecek çalışmalar kapsamında teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Hizmetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için kurum içi eğitimlerin sürdüğünü de belirten Sarıkurt, "Çorlu'da belediyemiz yol yapım çalışmaları, hali hazır haritaların güncellenmesi, numarataj işlemlerinin düzenli yapılması, imara aykırı yapıların kontrolü, hafriyat ve kaçak döküm uygulamaları, güncel hava fotoğrafları, saha ve yapı kontrolleri, harita ve yüzey üretimi, kamu alanlarının işgali, ortofoto haritalarının düzenlenmesi, diğer teknik ölçüm ve tespit işleri gibi birçok hizmet alanında kullanılabilmek üzere GPS ile birlikte uydu tabanlı konumlandırma sistemine sahip RTK drone uçuşu ve sonrasında yürütülecek çalışmalar hakkında eğitim düzenlendi. RTK drone çekimi ile elde edilen 3 boyutlu görüntüler haritalara işlenirken, kullanılan teknikler ile hata payının en aza indirgenmesi planlanıyor. "

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Çorlu, Drone, Düğün, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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