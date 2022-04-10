Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'dan kısa kısa

10.04.2022 11:28
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Ghent Üniversitesi arasında spor alanında işbirliği gerçekleştirileceği bildirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Ghent Üniversitesi arasında spor alanında işbirliği gerçekleştirileceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında üniversite ile spor bilimleri alanında önde gelen üniversitelerden olan Ghent Üniversitesi tarafından tasarlanan KTK3+ motor koordinasyon testinin Türk çocuklarına uyarlanması için 6-19 yaş arasında 3 bin öğrenciye motorik testler uygulanacak.

NKÜ Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Umut Canlı ve Ghent Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mattheiu Lenoır tarafından planlanan araştırmanın sonunda, Türk çocuklarına ait motor yeterlik normları oluşturularak, ülke adına önemli bir veri sağlanmış olacak.

-Tekirdağ'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından, 2022 yatırım programı kapsamında Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Caddesi Liman Yolunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 400 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Namık Kemal Stadyumdan sahil kavşağına kadar olan kısımda da beton yol yapım çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yol yapım çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, "Belediye olarak tüm ilçelerimizde yol yapım çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda Süleymanpaşa'da Barbaros Caddesi'nde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız kapsamında asfalt serimi gerçekleştirdik. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

-Tekirdağ'da gıda işletmelerinde ramazan denetimi yapıldı

Tekirdağ'da gıda işletmelerinde ramazan denetimi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, pastane ve kasap dükkanlarında ürünlerin tarihini kontrol eti.

Ürünlerin gıda güvenliği kriterlerine uygunluğunu da denetleyen ekipler, vatandaşların işletmelerdeki ürünlerle ilgili sorunla karşılaştıklarında Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmesi gerektiğini anlattı.

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Namık Kemal Üniversitesi, Namık Kemal, Üniversite, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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