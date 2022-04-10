Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'dan kısa kısa

10.04.2022 12:02
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOVAM), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Önder Çiftçi Projesi tarafından "Gıda Güvenliği ve Önemi" konferansı düzenlendi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOVAM), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Önder Çiftçi Projesi tarafından "Gıda Güvenliği ve Önemi" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, NKÜ Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe rektör yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, TOVAM Müdürü Prof. Dr. İsmet Başer, Tekirdağ S.S Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatif Başkanı İmdat Güngör, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Eker, konferansta gıda güvenliğinin günümüzde hayati önemde bir konu olduğunu vurgulayarak, konferansın düzenlenmesinde katkısı olan öğretim üyeleri ve paydaş kurumlara teşekkür etti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arat da FAO'nun büyük çaplı projelere imza atan bir kuruluş olduğunu belirterek, fakülte olarak bölgeye fayda sağlayacak her türlü çalışma ve projeye destek olduklarını belirtti.

Prof. Dr. Başer ise Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı ve çalışmalarından bahsetti.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ise FAO'nun kuruluş misyonu, çalışma alanları ve projeleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tekirdağ NKÜ öğrencisi boks şampiyonasında gümüş madalya kazandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Boks Şampiyonası, 63 üniversiteden 68 kadın ve 230 erkek sporcu katıldı.

Şampiyonada NKÜ'yü temsilen, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Asad Aghayev ve Teknik Bilimler MYO öğrencisi Eren Gezen yer aldı.

Gezen çeyrek finalde elenirken, Aghayev gümüş madalya kazandı.

YORUMLAR
500
Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa

Namık Kemal Üniversitesi, Gıda Ve Tarım Örgütü, Önder Çiftçi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Marketten bir kasa muz çalan hırsızın rahat tavırları şaşkınlık yarattı
11:56 Aslı Bekiroğlu sevgili kriterlerini sıraladı: Tipten yana derdim yok
11:31 Boşanma aşamasındaki çift arasında "cinsellik" tartışması: İktidarsız olduğunu tüm Seferihisar biliyor
11:07 Takipçilerinin gözünden kaçmadı! Şeyma Subaşı büyük aşkından kalan son izi de sildi
10:43 Savaşarak geçen 46 günden sonra hala istediklerine ulaşamadılar! İşte Rus ordusunun başarısızlığının 9 sebebi
10:40 Savaşın 46. günü: Rus lider Putin general değiştirdi! Yetkiler artık Alexander Dvornikov'da
10:38 Dikkatsiz taksi şoförü, yolcuyu otoyolun ortasında düşürdü!
10:13 Türkiye için önemli proje! 52 il ulaşımda birbirine bağlanacak
09:43 Bakan Akar'dan çarpıcı açıklama: Mayınlar, NATO'ya ait gemilerin Karadeniz'e girmesi için bırakılmış olabilir
09:12 Takipçileri anlam veremedi! Aleyna Tilki kırılan şişenin yanına yatıp poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 12:09:50. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement